Александр Цыбульский: "Вы непостижимы для нас, мужчин"

Поздравление от губернатора Архангельской области:
- Милые, дорогие жительницы Архангельской области!
Примите самые теплые поздравления с 8 Марта – Международным женским днем!
Этот первый весенний праздник, наполненный нежностью, светом, теплом и душевной щедростью, по праву принадлежит вам! Сегодня мы говорим слова сердечной признательности нашим мамам, бабушкам, сёстрам, жёнам, дочерям, подругам и коллегам – вам, без кого невозможно наше счастье и наше будущее.
Благодаря женским сердцам остаются незыблемыми вечные ценности – любовь, семья, милосердие, верность, душевная щедрость, искренность и доброта. В ласковых лучах материнской любви всегда вырастают талантливые и умные дети. А прекрасные и сильные духом женщины испокон веков вдохновляли свое окружение на великие открытия и трудовые подвиги.
Сегодня вы наравне с мужчинами строите наше общее достойное будущее, активно участвуете в общественной и политической деятельности, занимаете руководящие посты, реализуете себя в науке и бизнесе. Ваши энергия, умения и таланты способствуют повышению потенциала Архангельской области, способствуя ее постоянному развитию.
Дорогие женщины! Вы непостижимым для нас, мужчин, образом всегда и всё успеваете, вы покоряете нас своей красотой, надежностью, ответственностью и жизнелюбием. Мы ценим вас за удивительную способность вселять уверенность в тех, кто рядом с вами!
Пусть этот день, наполненный сиянием ваших глаз, теплом ваших рук и сердец, подарит счастье, тепло, улыбки и замечательное настроение! Будьте счастливы, здоровы и любимы!