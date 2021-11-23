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Александр Цыбульский: "Вы непостижимы для нас, мужчин"

Поздравление от губернатора Архангельской области:

- Милые, дорогие жительницы Архангельской области!

Примите самые теплые поздравления с 8 Марта – Международным женским днем!

Этот первый весенний праздник, наполненный нежностью, светом, теплом и душевной щедростью, по праву принадлежит вам! Сегодня мы говорим слова сердечной признательности нашим мамам, бабушкам, сёстрам, жёнам, дочерям, подругам и коллегам – вам, без кого невозможно наше счастье и наше будущее.

Благодаря женским сердцам остаются незыблемыми вечные ценности – любовь, семья, милосердие, верность, душевная щедрость, искренность и доброта. В ласковых лучах материнской любви всегда вырастают талантливые и умные дети. А прекрасные и сильные духом женщины испокон веков вдохновляли свое окружение на великие открытия и трудовые подвиги.

Сегодня вы наравне с мужчинами строите наше общее достойное будущее, активно участвуете в общественной и политической деятельности, занимаете руководящие посты, реализуете себя в науке и бизнесе. Ваши энергия, умения и таланты способствуют повышению потенциала Архангельской области, способствуя ее постоянному развитию.

Дорогие женщины! Вы непостижимым для нас, мужчин, образом всегда и всё успеваете, вы покоряете нас своей красотой, надежностью, ответственностью и жизнелюбием. Мы ценим вас за удивительную способность вселять уверенность в тех, кто рядом с вами!

Пусть этот день, наполненный сиянием ваших глаз, теплом ваших рук и сердец, подарит счастье, тепло, улыбки и замечательное настроение! Будьте счастливы, здоровы и любимы!

 

08 март 09:09 | : Будни

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