Архангельская область потеряла своего уроженца в спецоперации на Украине

Анатолий Щеколдин, сержант-контрактник десантных войск, был уроженцем Коношского р-на Архангельской области.
Губернатор Александр Цыбульский:
— В ходе специальной военной операции на Украине Анатолий героически погиб, защищая нашу Родину как солдат, настоящий десантник, который выбрал для себя профессию защищать родную страну и её жителей. Искренне соболезную родным и близким настоящего героя. Семью Анатолия мы не оставим один на один с бедой, окажем всю необходимую помощь. Вечная память и низкий поклон.