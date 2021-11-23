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Архангельская область потеряла своего уроженца в спецоперации на Украине

Анатолий Щеколдин, сержант-контрактник десантных войск, был уроженцем Коношского р-на Архангельской области.

Губернатор Александр Цыбульский:

— В ходе специальной военной операции на Украине Анатолий героически погиб, защищая нашу Родину как солдат, настоящий десантник, который выбрал для себя профессию защищать родную страну и её жителей. Искренне соболезную родным и близким настоящего героя. Семью Анатолия мы не оставим один на один с бедой, окажем всю необходимую помощь. Вечная память и низкий поклон.

08 март 07:51 | : Будни

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