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Губернатор Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с тезоименитством

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с днем тезоименитства. Ниже приводим текст поздравления.

Ваше Высокопреосвященство!

Примите мои самые теплые поздравления с днем тезоименитства!

В своих ежедневных трудах Вы всецело отдаете себя служению Отчизне и Церкви, помогаете утверждать в обществе идеалы добра, милосердия и заботы о ближних.

Благодаря Вашему участию в Архангельской области строятся и возрождаются храмы, сохраняются и приумножаются духовные ценности.

Выражаю признательность за огромный вклад в благое дело сбережения исторических традиций и развития конструктивного диалога между духовенством и светской властью. Активное участие Церкви в мирских делах помогает в важнейшем деле просвещения людей.

От всей души желаю Вам Божией помощи в архиерейском служении, телесного и душевного здравия!

Да хранит Вас Господь в мире и радости по молитвам Вашего небесного покровителя.

 

07 март 08:34 | : Будни

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