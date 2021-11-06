Архангелогородцам на заметку: как грамотно сложить букет к 8 марта

В преддверии Международного женского дня на прилавках магазинов собрано многообразие срезанных цветов и зелени для букетов, цветущих горшечных растений. Цветы в основном привозят из-за рубежа, но есть и товар наших, отечественных производителей. В приобретаемых растениях могут скрываться опасные карантинные вредители. Так же растения могут быть заражены болезнями, вызывающими их скорую гибель. Прежде чем покупать букет или понравившееся горшечное растение, надо обязательно оценить внешний вид растений.
В первую очередь обратите внимание на листья. Серебристый блеск целых частей листовой пластины как следствие многочисленных заполненных воздухом (высосанных) растительных клеток является признаком поражения растения карантинным объектом – трипсом.
Трипcы - мелкие насекомые с удлиненным (1-1,5 мм) телом. Держатся группами на нижней стороне листьев, особенно вдоль жилок, где находятся бело-желтые личинки и взрослые насекомые. Тело взрослых особей черное и темно-бурое, с двумя парами крыльев, окаймленных длинными волосками, иногда имеет поперечные полоски. Личинка светло-желтая, около 1 мм длиной. Трипc откладывает яйца в ткань листьев. Через 8-10 дней выходят личинки. Полное развитие трипса заканчивается за 25-35 дней.
Трипc многояден и повреждает различные растения. Поражаются преимущественно цветки, листья или же все растение целиком, при этом в некоторых случаях возможен также перенос вирусов. Трипсы легко перемещаются с пораженного растения на стоящие рядом здоровые, что усложняет борьбу с ними. В закрытом грунте трипс может развиваться круглый год. Высасывая клеточный сок из ткани листа, он нарушает нормальное развитие растений и резко снижает их декоративность. Яйца откладывает в ткань листьев. На повреждённых листьях с нижней стороны появляются буро-коричневые, а с верхней стороны белесые пятна. При сильном заражении листья желтеют, засыхают и опадают.
Любимые многими цветы - хризантемы: они долго стоят в срезке, а их черенки хорошо укореняются.
Если на листьях хризантем видны серо-бурые пятна, достигающие значительного размера и появились черные точки, это могут быть проявления опасного грибкового заболевания – аскохитоза хризантем.
Аскохитоз хризантем поражает растения в любом возрасте, причем все его части: листья, цветки, реже корни.
Первые признаки болезни проявляются на листьях в виде серых, серо-коричневых или черноватых пятен; они быстро увеличиваются, поражая весь лист. В зависимости от условий листья сгнивают или высыхают и остаются висеть. На стеблях болезнь проявляется в виде коричневых или черноватых некрозов, которые на молодых побегах более заметны, а на старых одревесневших частях стеблей не всегда опознаются. Как правило, они располагаются в местах присоединения больных черешков к стеблю. Часто поражаются верхушки стебля и черенки. Иногда возбудитель проникает в корни, которые становятся коричневыми, ломкими и быстро сгнивают.
При поражении цветков на лепестках светлоокрашенных сортов наблюдаются красноватые крапинки (пикниды гриба), на темноокрашенных сортах - коричневатые. Зараженные лепесточки слипаются и загнивают. Инфекция быстро распространяется по цветоножке, вызывая почернение и разрушение ткани. Множество пикнид формируется на зараженных цветочных почках и цветоножках, меньше - на стеблях и листьях.
Если же на листьях хризантем вы обнаружите небольшие бледно-желтые пятна на обеих сторонах листа, растение может быть заражено белой ржавчиной хризантем. Со временем пятна увеличиваются и становятся ярко-желтыми, их центры становятся коричневыми. На нижней стороне листа на этих пятнах развиваются пустулы. Первоначально пустулы светло-желтого или розового цвета, позднее становятся белыми и выпуклыми. Отсюда и название - белая ржавчина. Сильно пораженные листья преждевременно отмирают, и растения имеют обожженный вид. Больные листья часто закручиваются книзу. Иногда симптомы болезни проявляются в виде белых колец или белых и красных пятен на листьях. На цветках заболевание проявляется в виде некротической крапчатости. Заболевание распространяется спорами по воздуху на расстояние более 700 м.
Карантинные болезни цветочных культур распространяются больными луковицами, черенками, срезанными цветами, растительными остатками. С больных растений на здоровые инфекция передается ветром, дождем, насекомыми, а также инструментом при обработке культур. В здоровые растения инфекция может проникнуть через устьица и механические повреждения.
К сожалению, приобретение зараженных срезанных и горшечных растений не редкость и предусмотреть защиту от всех вредителей не получится.
Для борьбы с вредителями горшечных растений используют как народные методы, так и разрешенные химические препараты, находящиеся в продаже в специализированных магазинах. Необходимо помнить, что обработка растений химическими средствами производится строго по инструкции к препарату!
При обнаружении признаков заражения вредными организмами и по всем возникающим вопросам Управление просит обращаться в отделы фитосанитарного надзора:
в Республике Карелия - (88142) 56-61-38, 56-60-40, 56-60-90;
в Архангельской области – 8(8182) 20-11-42;
в Республике Коми – 8(8212)20-23-34;
в Мурманской области 8(8152)45-64-20.