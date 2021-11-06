Злобный коронавирус атаковал Лешуконский район Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 745.
Госпитализировано 45 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 1715 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
157 архангелогородцев;
134 жителя Лешуконского района;
64 новых случая выявлено в Холмогорском районе;
57 – в Вельском;
по 42 в г. Северодвинске (шестеро из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Пинежском районе;
по 32 – в Плесецком округе и Онежском районе;
28 – в Шенкурском районе;
по 21 – в г. Коряжме и Красноборском районе;
19 – в Устьянском районе;
14 – в г. Новодвинске;
по 12 – в г. Котласе и Виноградовском округе;
10 – в Коношском районе;
по 8 – в Верхнетоемском округе и Няндомском районе;
по 6 – в г. Мирном, Вилегодском округе и Ленском районе;
по 5 – в Каргопольском округе и Приморском районе;
4 – в Котласском районе.