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Коронавирус в Архангельской области... прогноз оптимистичен

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 783.

 Госпитализировано 87 пациентов с COVID-19.

Выздоровели за тот же период 2939 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
218 архангелогородцев;
85 жителей Вельского района;
72 жителя г. Котласа;
42 северодвинца;
41 новый случай выявлен в Холмогорском районе;
35 – в Пинежском;
29 – в Мезенском;
 26 – в Красноборском;
27 – в Онежском;
20 – в г. Коряжме;
по 17 – в Коношском и Шенкурском районах;
16 – в Виноградовском округе;
по 15 – в г. Мирном, Вилегодском округе и Ленском районе;
по 14 – в Плесецком округе, а также в Устьянском и Котласском районах;
12 – в Няндомском районе;
11 – в г. Новодвинске;
10 – в Приморском районе (пятеро из заболевших – жители Соловецких островов);
по 9 – в Верхнетоемском и Каргопольском округах.  

05 март 13:39 | : Будни

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