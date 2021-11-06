Коронавирус в Архангельской области... прогноз оптимистичен

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 783.
Госпитализировано 87 пациентов с COVID-19.
Выздоровели за тот же период 2939 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
218 архангелогородцев;
85 жителей Вельского района;
72 жителя г. Котласа;
42 северодвинца;
41 новый случай выявлен в Холмогорском районе;
35 – в Пинежском;
29 – в Мезенском;
26 – в Красноборском;
27 – в Онежском;
20 – в г. Коряжме;
по 17 – в Коношском и Шенкурском районах;
16 – в Виноградовском округе;
по 15 – в г. Мирном, Вилегодском округе и Ленском районе;
по 14 – в Плесецком округе, а также в Устьянском и Котласском районах;
12 – в Няндомском районе;
11 – в г. Новодвинске;
10 – в Приморском районе (пятеро из заболевших – жители Соловецких островов);
по 9 – в Верхнетоемском и Каргопольском округах.