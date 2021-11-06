Молитва по утраченному городу в тундре

Путешествие из Нарьян-Мара в утраченный город Пустозерск предпринял епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков в сопровождении спутников — священнослужителей и мирян.
«Техника на которой мы добирались: четыре трэкола, четыре снегохода и воздушная подушка. Самой быстрой, как и ожидалось, оказалась воздушная подушка, — рассказал на своей странице в соцсети клирик самой северной епархии священник Артемий Дериземля. — Наша дорога проходила по тундре, а также по реке Печоре. В связи с тем, что погода в этом году выдалась теплая, наш путь до Пустозерска занял четыре с половиной часа. Дорога была очень сложной, мы постоянно застревали, разворачивались и даже пришли к мысли, что добраться смогут не все. Поэтому я и владыка Иаков пересели с трэколов на свободные снегоходы и помчались дальше. Но, благодаря профессионализму и упорству северных водителей, а также горячей молитве прихожан, добраться смогли все желающие».
На месте, где некогда располагался Пустозерск, паломники во главе с епископом Иаковом совершили молебен.
Напомним, традиция совершать крестный ход заложена Нарьян-Марской епархией в 2012 году. Шествие совершается дважды в год — летом или осенью по воде и зимой по льду Печоры.
Пустозерск — исчезнувший город в нижнем течении Печоры. Находится в 20 километрах от нынешнего города Нарьян-Мара.
Строительство города по приказу царя Ивана III началось осенью 1499 года.
Пустозерску было суждено стать первым русским городом за Полярным кругом и одним из главных форпостов России в освоении Севера и Сибири.
С момента появления Пустозерск превратился в центр всей низовой и средней Печоры от Тиманской тундры до северного Урала, от побережья Баренцева моря и Вайгача до рек Выми и Усы. Это был самый крупный населенный пункт на Крайнем севере, административный, торгово-промысловый, культурный и религиозный центр Печорского края, военно-опорный пункт.
С XVIII века постепенно терял значение. Пустозерск 1920-х годов – это не город, а обычная, небольшая северная деревня, насчитывающая 25-30 жилых домов и около сорока нежилых построек. В 1924 году потерял статус города, оказался окончательно покинут в 1962 году.
Сейчас на месте Пустозерска остались лишь кладбища со множеством крестов и символические знаки, среди которых белокаменный обелиск (1964 год) — дань памяти исчезнувшему городу.
Фото со страницы священника Артемия Дериземли ВКонтакте