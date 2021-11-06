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Число выздоровевших от COVID-19 в Поморье в три раза превышает число заболевших

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 809.

 Госпитализировано 90 пациентов с COVID-19.

Поправились 3199 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
166 архангелогородцев;
103 жителя Пинежского района;
65 новых случаев выявлено в Холмогорском районе;
51 – в Вельском;
42 – в г. Котласе;
39 – в г. Северодвинске (четверо из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
33 – в Мезенском районе;
31 – в Плесецком округе;
30 – в Красноборском районе;
27 – в г. Новодвинске;
по 25 – в Виноградовском округе и Няндомском районе;
24 – в Коношском районе;
22 – в Шенкурском;
20 – в Онежском;
19 – в Устьянском;
17 – в Котласском;
14 – в Каргопольском округе;
по 13 – в городах Коряжме и Мирном, а также в Верхнетоемском округе;
9 – в Приморском районе (двое из заболевших – жители Соловецких островов);
по 4 – в Вилегодском округе и Ленском районе.  

04 март 14:58 | : Будни

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