Вике Снегиревой сделают спасительный укол в ближайшее время

Это радостной новостью поделились родители крошечной северодвинки в социальных сетях.
- Нам сообщили, что заявка на обеспечение Вики препаратом «Золгенсма» была одобрена попечительским советом фонда «Круг добра».
Насколько мы понимаем, сейчас предстоит заключение договора с производителем препарата, изготовление, транспортировка, прохождение таможни и некоторые другие моменты, которые требуют времени.
Мы надеемся и верим в тех людей, от чьей работы зависит возможность и оперативность поставки долгожданного укольчика для Викули!
2) Уже сегодня нам поступил вызов в клинику федерального значения, где будет вводиться препарат Золгенсма. На днях мы начнём сдавать анализы и готовиться к перелету и поступлению.
Также хотим сказать о судьбе денежных средств, собранных для Вики. Данные денежные средства будут распределены после введения Викуле препарата.
Напомним, на пути к этому семья Снегиревых столкнулась со многим – государственными препонами, неравнодушием простых людей и т.д.
А еще Викуле повезло. Из-за известных событий получение иностранных лекарств для россиян, возможно, станет неразрешимой проблемой…