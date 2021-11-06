Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус в Архангельской области: +816

Именно столько северян заболело ковидом за прошедшие сутки.

Госпитализирован 81 пациент.

Выздоровели 2994 болявых.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 260 архангелогородцев; 
  • 63 северодвинца (10 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 54 жителя Вельского района; 
  • 53 — Котласа; 
  • 33 новых случая выявлено в Холмогорском районе; 
  • 31 — в Плесецком округе; 
  • 29 — в Новодвинске; 
  • по 28 — в Устьянском и Онежском районах; 
  • по 27 — в Коряжме и Коношском районе; 
  • 25 — в Красноборском районе;
  • по 24 — в Шенкурском и Приморском районах; 
  • 20 — в Котласском районе; 
  • по 18 — в Каргопольском округе и Няндомском районе; 
  • 16 — в Ленском районе; 
  • 13 — в  Мирном; 
  • 12 — в Верхнетоемском округе; 
  • 9 — в Виноградовском; 
    · 4 — в Вилегодском.
03 март 13:22 | : Будни

Главные новости


Украина объявила войну Красной России. И другие вести из Северной области
Отдохнуть душой от войны. Катрены Александра Чашева

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (48)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20