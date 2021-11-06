Коронавирус в Архангельской области: +816

Именно столько северян заболело ковидом за прошедшие сутки.
Госпитализирован 81 пациент.
Выздоровели 2994 болявых.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 260 архангелогородцев;
- 63 северодвинца (10 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 54 жителя Вельского района;
- 53 — Котласа;
- 33 новых случая выявлено в Холмогорском районе;
- 31 — в Плесецком округе;
- 29 — в Новодвинске;
- по 28 — в Устьянском и Онежском районах;
- по 27 — в Коряжме и Коношском районе;
- 25 — в Красноборском районе;
- по 24 — в Шенкурском и Приморском районах;
- 20 — в Котласском районе;
- по 18 — в Каргопольском округе и Няндомском районе;
- 16 — в Ленском районе;
- 13 — в Мирном;
- 12 — в Верхнетоемском округе;
- 9 — в Виноградовском;
· 4 — в Вилегодском.