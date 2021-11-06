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То ли еще будет. 43% россиян одобряют смертную казнь

Смертную казнь сегодня одобряют 43% россиян — с 2009 года число сторонников этой меры снизилось на четверть. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал приостановку членства России в Совете Европы «хорошей возможностью» восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений — например, смертную казнь. Допускают возможность применения смертной казни в России 43% россиян — это на 13 п.п. меньше, чем в 2009 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование. По мнению респондентов, такая мера может быть не только наказанием, но и служить для профилактики преступлений. Против смертной казни выступают 37% опрошенных: в комментариях они напоминают о возможных судебных ошибках и принципах гуманизма. Каждый пятый россиянин затруднился оценить допустимость смертной казни.

Сторонников смертной казни среди опрошенных старше 45 лет в 1,5 раза больше, чем среди более молодых граждан: 55% против 36% среди респондентов до 34 лет. Мужчины одобряют высшую меру наказания чаще женщин (48% против 34% соответственно).

02 март 07:08 | : Будни

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