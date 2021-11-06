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В сторону убывания. 822 заболевших COVID в Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 822.

 Госпитализировано 96 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 1919 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
192 архангелогородца;
85 жителей Вельского района;
79 северодвинцев  (11 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
62 новых случая выявлено в Шенкурском районе;
58 – в Холмогорском районе;
39 – в г. Мирном;
35 – в Устьянском районе;
34 – в Виноградовском округе;
30 – в г. Котласе;
27 – в Плесецком округе;
26 – в Онежском районе;
 25 – в г. Коряжме;
19 – в Каргопольском округе;
17 – в Пинежском районе;
16 – в г. Новодвинске;
по 15 – в Вилегодском округе и Красноборском районе;
14 – в Верхнетоемском округе;
10 – в Няндомском районе;
8 – в Коношском;
7 – в Приморском;
5 – в Ленском;
3 – в Котласском;
1 – в Лешуконском.

Напомним, накануне оперативный штаб принял решение о снятии ряда ограничительных мер, связанных с пандемией.

01 март 16:20 | : Будни

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