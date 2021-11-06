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В Поморье открылся новый исправительный центр на 45 посадочных мест

Сегодня при исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) начал действовать еще один изолированный участок, функционирующий как исправительный центр, для осужденных к принудительным работам. На сегодняшний день таких  подразделений в Поморье уже пять  с лимитом наполнения на 285 мест.

На его открытии присутствовали заместитель начальника областного УФСИН Константин Дечкин, руководитель ИК-4 Андрей Неклюдов и сотрудники учреждения, первый заместитель главы городского округа "Котлас" Павел Свистак, члены региональной Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также представители взаимодействующих правоохранительных структур, муниципальной власти и бизнес сообщества.   

Новый изолированный участок рассчитан на 45 мест для отбывания наказания осужденных мужчин. Надзор за  ними  будут осуществлять  семеро сотрудников. ИУФИЦ оснащен всем необходимым. В двухэтажном здании оборудованы дежурная часть, служебные кабинеты сотрудников, имеется современный технический комплекс осуществления надзора и контроля за осужденными, включающий в себя более 30 видеокамер. На первом этаже расположены вспомогательные помещения для обеспечения функционирования ИУФИЦ и кабинеты личного состава. На втором – восемь спальных помещений для осужденных наполняемостью до восьми мест, в каждой из которых имеется мебель, бытовая техника и другие предметы, необходимые для проживания. Также здесь оборудованы  душевые и комната воспитательной работы. Уже достигнута договоренность о трудоустройстве осужденных ИУФИЦ на предприятиях Котласа и Котласского района, которые в основном занимаются деревообработкой.

Наказание в виде принудительных работ применяется с 2017 года, и с каждым годом данная судебная практика расширяется. Открытие еще одного изолированного участка позволит увеличить количество имеющихся мест для осужденных к данному виду наказания.

Принудительные работы – это альтернатива лишению свободы для лиц, совершивших преступления небольшой тяжести. Осужденные проживают в общежитиях, работают на предприятиях любой формы собственности. Они пользуются правами обычных граждан, им не запрещены мобильные телефоны и интернет.

Работа по расширению сети исправительных центров в регионах в текущем году будет продолжена во взаимодействии с правительством региона.

 

01 март 15:10 | : Будни

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