Воскресный COVID в Архангельской области: +837

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 837.
Госпитализировано 39 пациентов с COVID-19.
Поправились 565 человек. Об всем этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
223 архангелогородца;
92 северодвинца (пятеро из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
77 – жителей г. Котласа;
72 – жителя Шенкурского района;
63 – новых случая выявлено в г. Новодвинске;
51 – в г. Коряжме;
44 – в Няндомском районе;
34 – в Пинежском;
30 – в Коношском;
27 – в Каргопольском округе;
25 – в Ленском районе;
24 – в Котласском;
20 – в Плесецком округе;
17 – в Холмогорском районе;
15 – в Вельском;
7 – в Устьянском;
5 – в г. Мирном;
4 – в Мезенском районе;
по 2 – в Верхнетоемском округе и Приморском районе;
1 – в Онежском районе.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая, новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет.