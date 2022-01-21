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Воскресный COVID в Архангельской области: +837

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 837.

 Госпитализировано 39 пациентов с COVID-19.

Поправились 565 человек. Об всем этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
223 архангелогородца;
 92 северодвинца (пятеро из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
77 – жителей г. Котласа;
72 – жителя Шенкурского района;
 63 – новых случая выявлено в г. Новодвинске;
51 – в г. Коряжме;
 44 – в Няндомском районе;
34 – в Пинежском;
30 – в Коношском;
27 – в Каргопольском округе;
25 – в Ленском районе;
24 – в Котласском;
20 – в Плесецком округе;
17 – в Холмогорском районе;
15 – в Вельском;
7 – в Устьянском;
5 – в г. Мирном;
4 – в Мезенском районе;
по 2 – в Верхнетоемском округе и Приморском районе;
1 – в Онежском районе.

Кроме того, в статистику включено два завозных случая, новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет.  

28 февраль 14:32 | : Будни

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