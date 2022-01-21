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Таинственному архангелогородцу повезло более чем на 15 миллионов рублей

26 февраля в государственной лотерее «Рапидо» был разыгран суперприз в размере 15 352 668 рублей. По-крупному повезло жителю Архангельска.

В пресс-службе «Столото» сообщили, что победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр.

Известно лишь, что заветный билет счастливчик купил всего за 200 рублей в мобильном приложении «Столото».

 По правилам государственной лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Победитель отметил 5, 19, 16, 8, 17, 11, 3, 14 в первом поле билета и 2 — во втором. Благодаря чему и выиграл многомиллионную сумму.

28 февраль 13:56 | : Будни

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