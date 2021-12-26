+981, -3491. Последние новости коронавируса в Поморье

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 981.
Выздоровели 3491 человек.
Госпитализировано 97 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
315 архангелогородцев;
92 северодвинца (11 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
61 житель Вельского района;
50 жителей г. Котласа;
46 новых случаев выявлено в Онежском районе;
37 – в Устьянском;
33 – в Плесецком округе;
30 – в Холмогорском районе;
27 – в Приморском (трое из заболевших – жители Соловецких островов);
по 23 – в г. Новодвинске и Коношском районе;
22 – в г. Коряжме;
21 – в Ленском районе;
по 20 – в Лешуконском и Няндомском районах;
по 19 – в г. Мирном, а также в Красноборском и Мезенском районах;
по 18 – в Верхнетоемском округе и Пинежском районе;
17 – в Котласском районе;
15 – в Каргопольском округе;
14 – в Виноградовском;
12 – в Вилегодском;
10 – в Шенкурском районе.