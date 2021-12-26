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Чем выше доход, тем уверенней вы идете по жизни

Больше всего уверенности при прохождении собеседований — у россиян с доходом выше среднего. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представители экономически активного населения из всех округов страны рассказали, насколько уверенно они чувствуют себя на собеседованиях при приеме на работу.

Уровень уверенности на интервью с представителями работодателей по шкале от 1 до 5 среднестатистический россиянин оценил на 3,9 балла. Причем 29% россиян утверждают, что чувствуют себя максимально уверенно, а еще 38% оценили свой уровень уверенности на 4 балла.

Мужчины чувствуют себя более уверенно при приеме на работу: в среднем на 4 балла против 3,7 балла у женщин. Уровень уверенности растет с увеличением возраста опрошенных: 3,6 балла среди россиян до 34 лет и 4 балла среди тех, кому от 45-ти, — большинство соискателей зрелого возраста ссылаются на свой солидный профессиональный и жизненный опыт.

Чем выше уровень дохода, тем выше и чувство уверенности в своих силах на собеседовании: 3,7 балла среди граждан с зарплатой до 50 тыс. руб. и 4,1 балл среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц

26 февраль 08:25 | : Будни

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