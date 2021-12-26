Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус в Архангельской области: +960

Общее число новых случаев заболевания в Поморье за минувшие сутки составило 960.

 Выздоровели 1 452 человека.

Госпитализировано за минувшие сутки 113 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 295 архангелогородцев;
85 жителей Вельского района;
76 северодвинцев (32 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
54 жителя г. Новодвинска;
по 36 новых случаев выявлено в г. Мирном и Онежском районе;
34 – в Холмогорском районе;
32 – в г. Котласе;
31 – в Шенкурском районе;
30 – в Плесецком округе;
28 – в Виноградовском;
27 – в г. Коряжме;
26 – в Устьянском районе;
22 – в Приморском;
21 – в Красноборском;
20 – в Пинежском;
16 – в Верхнетоемском округе;
по 17 – в Вилегодском и Каргопольском округах;
16 – в Ленском районе;
14 – в Няндомском;
11 – в Коношском;
10 – в Котласском;
4 – в Лешуконском;
2 – в Мезенском.  

25 февраль 14:33 | : Будни

Главные новости


«Я бы взял частями, но мне нужно сразу». Кое-что о северодвинском жадине (видео)
Белые партизаны, бродячие учителя. И другие вести из Северной области.

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (309)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20