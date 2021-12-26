Коронавирус в Архангельской области: +960

Общее число новых случаев заболевания в Поморье за минувшие сутки составило 960.
Выздоровели 1 452 человека.
Госпитализировано за минувшие сутки 113 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 295 архангелогородцев;
85 жителей Вельского района;
76 северодвинцев (32 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
54 жителя г. Новодвинска;
по 36 новых случаев выявлено в г. Мирном и Онежском районе;
34 – в Холмогорском районе;
32 – в г. Котласе;
31 – в Шенкурском районе;
30 – в Плесецком округе;
28 – в Виноградовском;
27 – в г. Коряжме;
26 – в Устьянском районе;
22 – в Приморском;
21 – в Красноборском;
20 – в Пинежском;
16 – в Верхнетоемском округе;
по 17 – в Вилегодском и Каргопольском округах;
16 – в Ленском районе;
14 – в Няндомском;
11 – в Коношском;
10 – в Котласском;
4 – в Лешуконском;
2 – в Мезенском.