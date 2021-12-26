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Заболеваемость COVID-19 в Архангельской области упала ниже отметки тысяча

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 925, госпитализировано 78 пациентов с COVID-19.

Выздоровели за тот же период 1835 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
230 архангелогородцев;
181 житель г. Котласа;
125 новых случаев выявлено в г. Северодвинске (18 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
51 – в Няндомском районе;
49 – в Каргопольском округе;
43 – в г. Коряжме;
37 – в Коношском районе;
по 30 – в Котласском и Пинежском районах;
27 – в Мезенском районе;
22 – в г. Новодвинске;
19 – в Ленском районе;
15 – в Приморском (10 из заболевших – жители Соловецких островов);
по 14 – в Вилегодском округе и Красноборском районе;
10 – в Онежском районе;
8 – в Вельском;
7 – в г. Мирном;
5 – в Плесецком округе;
4 – в Устьянском районе;
2 – в Шенкурском;
по 1 – в Верхнетоемском округе и Холмогорском районе.

24 февраль 15:21 | : Будни

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