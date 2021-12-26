Архангельские священнослужители: Мужчины и женщины, не меняйтесь местами

Разговор о духовных проблемах современного общества состоялся в кафе-галерее «Степанов». Ведущими вечера выступили протоиерей Евгений Соколов и священник Михаил Юров.
Разговор посвятили семейным отношениям, роли женщин и предназначению мужчин, поразмышляли о том, почему их союзы распадаются.
«Древние философы выделяли то главное, что "осоляет" отношения мужчины и женщины, это — отношения разности. Они не должны пахать на поле друг друга: мужчина не должен делать то, что делает женщина и наоборот, тогда они будут дополнять друг друга. Когда нет этой разности, союз разрушается», — отметил отец Михаил.
Священники ответили на вопросы слушателей, поговорили о произведениях искусства, посвященных семейным отношениям, поделились духовными советами.
Вечер сопровождал музыкальный дуэт Армена Вартаняна и Полины Бойко. Они исполнили композиции для скрипки и фортепиано.
Напомним, в кафе-галерее «Степанов» регулярно проходят встречи с архангельским духовенством и вечера православной молодежи.
(по материалам Архангельской епархии)