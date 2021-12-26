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Послепраздничное. Алкоголь как активный участник российских корпоративов

«Руси есть веселие пити, не может без того быти» (князь Владимир)

Алкоголь на корпоративах запрещен только в каждой четвертой компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей и трудоустроенные россияне из всех округов страны.

В 68% российских компаний, организующих мероприятия для персонала, на корпоративах разрешен алкоголь: 22% работодателей позволяют употреблять только легкое спиртное, 46% ничего не имеют против крепких напитков.

На вопрос о том, следует ли запретить алкоголь на корпоративах, подавляющее большинство представителей компаний (85%) ответило отрицательно: «Все взрослые люди 21+, каждый понимает, как следует себя вести и какие могут быть последствия. Подготовка к банкету предусматривает обдуманный подход к заказу алкоголя (качество, количество и ассортимент) + соответствующее меню и разнообразие закусок и горячих блюд. Все прекрасно понимают отличие между корпоративом и пьянкой». Лишь 3% работодателей говорят о том, что надо бы ввести «сухой закон». Причем чаще подобной точки зрения придерживаются в компаниях, где на корпоративах разрешены только легкие спиртные напитки.

Аналогичная тенденция наблюдается и среди опрошенных сотрудников компаний, где проводятся корпоративные мероприятия: запретить алкоголь чаще советуют там, где можно употреблять только слабоалкогольные напитки. Мужчины о необходимости отказа от алкоголя на корпоративах говорят в 2 раза чаще женщин. Впрочем, большинство россиян считает, что вопросы с «зеленым змием» каждый должен решать сам.

24 февраль 07:32 | : Будни

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