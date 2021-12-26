На пути к избавлению. Число заболевших ковидом в Поморье неуклонно снижается

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 1 723, госпитализировано 118 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 2558 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
— За последние семь дней мы видим стабильное снижение случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, а сегодняшнее число выздоровевших пациентов существенно, почти на 500 человек, превышает число заболевших, это хороший показатель, – отметил глава регионального министерства здравоохранения Александр Герштанский.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
512 архангелогородцев;
171 северодвинец (51 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
89 жителей г. Котласа;
84 новых случая выявлено в Шенкурском районе;
83 – в г. Коряжме;
82 – в Онежском районе;
75 – в Вельском;
72 – в Холмогорском;
65 – в Устьянском;
61 – в Красноборском;
56 – в Плесецком округе;
54 – в г. Новодвинске;
50 – в Приморском районе (13 из заболевших – жители Соловецких островов);
46 – в Верхнетоемском округе;
37 – в Лешуконском районе;
35 – в Котласском;
33 – в Коношском;
24 – в Пинежском;
23 – в Мезенском;
21 – в Вилегодском округе;
18 – в Каргопольском;
15 – в г. Мирном;
11 – в Няндомском районе;
4 – в Виноградовском округе;
2 – в Ленском районе.