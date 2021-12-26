"Мы в вас уверены". Валентина Сырова поздравляет защитников Отечества

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю всех жителей столицы Поморья, ветеранов и служащих Вооружённых сил России с Днём защитника Отечества!
Этот праздник является олицетворением славы российского оружия, храбрости и чести воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье есть те, о героизме которых, потомки хранят память, хранят память дедов и отцов участниках Великой Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже целостности государства.
В мире постоянно происходят изменения, но в нашей стране незыблемыми остаются главные нравственные ценности, которыми всегда была сильна русская земля. В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого гражданина России. Этим и обуславливается неугасающий интерес молодежи к патриотическим движениям и военному ремеслу.
Ратная профессия всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом. И мы знаем, уверены, что в наших Вооруженных силах служат именно такие люди. Вы доказали это многократно на учениях и в боевых условиях.
С праздником, с Днем защитника Отечества!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова