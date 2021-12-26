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"Мы в вас уверены". Валентина Сырова поздравляет защитников Отечества

Уважаемые архангелогородцы!

От всей души поздравляю всех жителей столицы Поморья, ветеранов и служащих Вооружённых сил России с Днём защитника Отечества!

Этот праздник является олицетворением славы российского оружия, храбрости и чести воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье есть те, о героизме которых, потомки  хранят память, хранят память дедов и отцов участниках Великой  Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже целостности государства.

В мире постоянно происходят изменения, но в нашей стране незыблемыми остаются главные нравственные ценности, которыми всегда была сильна русская земля. В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого гражданина России. Этим и обуславливается неугасающий интерес молодежи к патриотическим движениям и военному ремеслу.
Ратная профессия всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом. И мы знаем, уверены, что в наших Вооруженных силах служат именно такие люди. Вы доказали это многократно на учениях и в боевых условиях.

С праздником, с Днем защитника Отечества!

Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова

 

23 февраль 10:45 | : Будни

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