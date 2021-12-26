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Отступает гад. Суточная заболеваемость COVID-19 в Поморье упала ниже двух тысяч

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 1 761, госпитализировано 177 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 2244 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
478 архангелогородцев;
209 северодвинцев (26 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 119 новых случаев выявлено в г. Новодвинске и Устьянском районе;
118 – в Вельском районе;
94 – в Онежском;
по 79 – в Холмогорском и Коношском районах;
64 – в Пинежском;
49 – в г. Коряжме;
44 – в Виноградовском округе;
43 – в г. Мирном;
41 – в Няндомском районе;
37 – в Плесецком округе;
36 – в г. Котласе;
35 – в Лешуконском районе;
33 – в Красноборском;
23 – в Каргопольском округе;
16 – в Мезенском районе;
15 – в Приморском;
13 – в Вилегодском округе;
12 – в Верхнетоемском;
3 – в Котласском;
по 1 – в Ленском и Шенкурском районах.  

22 февраль 17:48 | : Будни

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