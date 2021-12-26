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Скит подворья Антониево-Сийского монастыря: там, где покой и козы

Скит во имя преподобномучеников Вениамина (Кононова) и Никифора (Кучина) подворья Антониево-Сийского монастыря в Архангельске посетили прихожане Успенского храма областной столицы во главе с настоятелем священником Кириллом Кочневым.

Паломников встретили иеромонах Даниил (Плотников) и монахиня Елисавета (Обухова).

«Прокатились "с ветерком" на мотобуксировщике, прогулялись по "слепой" просеке, где узнали историю жизни и мученического подвига архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора. После лесной прогулки общение продолжилось за общей трапезой с чаем и пирогами. Ребята из воскресной школы познакомились с животноводческим хозяйством скита, состоящим на данный момент из двух коз и нескольких кур. Братья общины осмотрели хозпостройки скита и определили возможности оказания посильной помощи», — сообщается на странице Успенского храма в соцсети.

Также там говорится, что «поездка дала возможность немного вырваться из городской суеты и побывать в месте, где царят тишина и покой».

Отметим, что последний дореволюционный настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Вениамин (Кононов) и иеромонах Никифор (Кучин) были заживо сожжены в 1928 году.

В 1920 году архимандрита вместе с помощником иеромонахом Никифором арестовали большевики и сослали на принудительные работы в Холмогорский лагерь.

Отбыв срок наказания, святой поселился в Архангельске у фармацевта Александра Левичева. Летом 1926 года архимандрит Вениамин приехал в деревню Коровкинскую, где в 40 верстах в глухом лесу на берегу Волкозера разработал земельный участок и соорудил келью. Там прожил в трудах и молитвах вместе с иеромонахом Никифором три года.

17 апреля 1928 года, во вторник Светлой седмицы, во время совершения праздничного богослужения в своей келье они оба были убиты местными жителями.

В 2000 году преподобномученики Вениамин и Никифор был причислены к Собору Новомучеников и исповедников Российских, а также Собору Соловецких святых.

В 2018 году имена преподобномучеников Вениамина и Никифора были внесены в список Собора святых Архангельской митрополии.

(по материалам Архангельской епархии)

22 февраль 09:13 | : Будни / Верую

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