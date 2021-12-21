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Свет в конце недели. 2121 новых заболевших COVID-19 в Архангельской области

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за воскресенье в Поморье после COVID-19 выздоровели 452 человека. Общее число новых случаев заболевания составило 2 121.
Госпитализировано 79 пациентов с COVID-19.
По информации регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 840 архангелогородцев;
361 северодвинец (45 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
302 жителя г. Котласа;
103 жителя г. Коряжмы;
92 новых случая выявлено в г. Мирном;
89 – в Вельском районе;
72 – в г. Новодвинске;
65 – в Плесецком округе;
43 – в Шенкурском районе;
39 – в Устьянском;
23 – в Онежском;
19 – в Пинежском;
15 – в Холмогорском;
13 – в Приморском;
по 10 – в Мезенском и Няндомском районах;
8 – в Коношском районе;
6 – в Каргопольском округе;
4 – в Верхнетоемском округе;
по 2 – в Виноградовском округе и Красноборском районе;
по 1 – в Вилегодском округе и Котласском районе.
В статистику включен также один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Белоруссию.

21 февраль 18:04 | : Будни

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