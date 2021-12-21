Осужденные Архангельской области увлеклись коворкингом

Педагогические работники образовательного учреждения №1 ФСИН России, расположенного на территории исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Североонежск, Плесецкий округ), провели с осужденными деловую игру.
Обучающиеся по профессиям «Станочник деревообрабатывающих станков» и «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» узнали о таком сервисе, как столярный коворкинг, который достаточно популярен в больших городах. Знакомство с системой было организовано в столярной мастерской образовательного учреждения. Здесь создали творческое пространство, где осужденным представилась возможность реализовать свои индивидуальные проекты.
Все участники были обеспечены необходимыми станками, инструментами и материалами. Один из пяти осужденных выступил в роли руководителя коворкинга. Он ознакомил присутствующих с оборудованием и провел инструктаж по безопасной работе с инструментами. Целью мероприятия стало формирование способности планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В ходе мероприятия отбывающие наказание на свой выбор изготовили менажницы, доску для подачи закусок, уличное кашпо «Заборчик» и кормушку для птиц, а также узнали среднюю рыночную стоимость подобных изделий. Участниками было отмечено, что коворкинг - весьма перспективное направление, которое может дать возможность после выхода на свободу реализовать себя в полученной специальности.
- Подобные деловые игры позволяют осужденным реализовать собственное профессиональное, личностное развитие, а также прививают такие ценности, как созидание и трудолюбие, - пояснил Олег Присяжный, мастер производственного обучения ФКП ОУ №1 ФСИН России.