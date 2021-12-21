Памяти настоятельницы женской обители в Лявле игумении Афанасии (Рудалевой)

Настоятельница Иоанно-Богословского женского монастыря в деревне Ершовке игумения Афанасия (Рудалева) скончалась вечером 20 февраля 2022 года после продолжительной болезни.
Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вознес по новопреставленной матушке заупокойные молитвы. Архипастырь выразил соболезнования сестрам обители, доброхотам и всем, кто был знаком с игуменией Афанасией:
«Дорогие братья и сестры!
С глубокой скорбью воспринял весть о кончине настоятельницы Иоанно-Богословской женской обители игумении Афанасии.
С чистым сердцем ныне можно свидетельствовать о том, что матушка за долгие годы своей жизни достойно исполнила заповедь Христа Спасителя о любви к Господу Богу и ближнему. И педагогическое поприще, на котором она самозабвенно трудилась, воспитывая в детях любовь к гармонии и красоте, запечатленной в звуке, и наипаче служение Христовой Церкви во славу Божию и для спасения человеческих душ были совершаемы матушкой с исключительным самозабвением. Никакие скорби и неурядицы не поколебали веры и упования ныне усердно поминаемой нами матушки. Избрав иноческий путь, игумения Афанасия без остатка посвятила свою жизнь Человеколюбивому Господу, и мы верим и знаем, что Податель всех благ Христос Спаситель не оставит тщетными ее благословенные труды.
Ныне возношу горячие молитвы Всемилостивому Владыке Христу об упокоении Его верной служительницы игумении Афанасии в обителях Отца Небесного, любовью к Которому всегда жила новопреставленная матушка.
Господь мира молитвами Пречистой Богоматери, святого славного апостола и евангелиста Иоанна Богослова и всех святых да упокоит душу новопреставленной игумении Афанасии в селениях праведных и сотворит ей вечную память.
С глубокими соболезнованиями
+ КОРНИЛИЙ, МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ И ХОЛМОГОРСКИЙ»
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Игумения Афанасия (в миру Валентина Сергеевна Рудалева) родилась 10 октября 1938 года.
До принятия монашества матушка 35 лет проработала учителем музыки в общеобразовательной школе. После окончания преподавательской деятельности участвовала в возрождении Никольского храма Архангельска.
1 января 1995 года матушка по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Пантелеимона, была назначена старшей сестрой Иоанно-Богословского женского монастыря Архангельской и Мурманской епархии. 22 февраля этого же года на заседании Священного Синода последовало утверждение ее в этой должности. С 1996 года при монастыре появился сиротский приют для девочек, который также возглавила матушка Афанасия. А в 2003 году на основании решения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и постановлением Священного Синода монахиня Афанасия (Рудалева), старшая сестра Иоанно-Богословского женского монастыря, была назначена настоятельницей данного монастыря с возложением Наперсного креста по должности.
21 мая 2010 года, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Архангельский и Холмогорский Тихон возвел монахиню Афанасию в сан игумении.
(по материалам Архангельской епархии)