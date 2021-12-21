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Коронавирус в Архангельской области: +2732, -2356

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 2 732.

 Госпитализировано 120 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 2356 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

— На этой неделе мы фиксируем постепенное снижение числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией, нуждающихся в госпитализации. Уменьшается и число заболевших в городской агломерации – Архангельск, Северодвинск, Новодвинск. По другим городам и районам области держим ситуацию на ежедневном контроле, – отметил глава регионального минздрава Александр Герштанский. 

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
933 архангелогородца;
387 северодвинцев (117 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 274 жителя г. Котласа;
122 новых случая выявлено в г. Коряжме;
112 – в Няндомском районе;
85 – в Вельском;
84 – в Холмогорском;
83 – в г. Новодвинске;
74 – в Плесецком округе;
77 – в Пинежском районе;
64 – в Приморском;
59 – в Каргопольском округе;
57 – в Котласском районе;
42 – в Онежском;
40 – в Ленском;
37 – в Устьянском;
по 35 – в г. Мирном, Красноборском и Лешуконском районах;
25 – в Мезенском районе;
24 – в Вилегодском округе;
23 – в Коношском районе;
14 – в Верхнетоемском округе;
9 – в Шенкурском районе;
2 – в Виноградовском округе.  

20 февраль 14:33 | : Будни

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