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Расслабляться рано. 2846 заболевших COVID-19 в Поморье

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 2 846, госпитализировано 180 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Выздоровели 2837 человек.

Глава областного минздрава Александр Герштанский:

— Несмотря на то, что с каждым днем выздоравливает все большее число пациентов – только за четыре последних дня ежедневно выписывалось более двух с половиной тысяч человек, – мы все еще фиксируем значительное количество новых случаев заболевания COVID-19, поэтому расслабляться рано.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1077 архангелогородцев;
320 северодвинцев (66 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 190 жителей г. Котласа;
158 жителей г. Новодвинска;
135 новых случаев выявлено в Вельском районе;
120 – в Онежском;
88 – в Плесецком округе;
80 – в Шенкурском районе;
75 – в Устьянском;
57 – в Холмогорском;
55 – в Виноградовском округе;
54 – в г. Коряжме;
по 52 – в Каргопольском округе и Котласском районе;
49 – в Коношском районе;
48 – в Няндомском;
41 – в г. Мирном;
34 – в Приморском районе (шестеро из заболевших – жители Соловецких островов);
по 33 – в Ленском и Лешуконском районах;
31 – в Красноборском районе;
по 22 – в Верхнетоемском округе и Пинежском районе;
20 – в Вилегодском округе.  

19 февраль 14:38 | : Будни

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