22.02.2022 - день удачи или профанация?

Февраль этого года богат на красивые даты: на 2, 20 и 22 февраля планируют сделки и вступление в брак или просто надеются на удачу в эти дни. Однако подавляющее большинство россиян не видят в таких датах ничего особенного. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob россияне их всех округов страны рассказали, верят ли они в магию цифр.
Для подавляющего большинства россиян числа и даты не имеют значения: 41% — однозначно не верит в магию цифр, еще 43% — скорее не верят. Лишь 3% однозначно убеждены, что необычные и красивые даты могут принести удачу, еще 16% россиян скорее верят в это.
Женщины верят в красивые даты чуть чаще мужчин (18 и 15% соответственно). Больше поклонников красивых дат — среди респондентов старше 45 лет и опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (по 21%).
Какие именно дела планируют россияне на зеркальную дату 22 февраля 2022 года, надеясь на удачу? 1 из 100 обещает купить лотерейный билет. Еще 1% планирует прохождение собеседование, рассчитывая, что в этот день оно приведет к успешному трудоустройству. Среди других дел, запланированных на красивую дату 22 февраля, — выход на рынок с новыми проектами, сделки с недвижимостью и путешествия. Подавляющее большинство россиян никаких особенных событий на 22 февраля не планирует.