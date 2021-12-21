Плюс 2991, минус 2768. Архангельская область выходит на коронавирусное плато

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 2 991. Госпитализировано 160 пациентов с COVID-19.
Выздоровели за сутки 2768 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Александр Герштанский:
— С начала этой недели наметилась хорошая тенденция: с каждым днем выздоравливает все больше пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Только за пять рабочих дней выздоровело почти десять тысяч человек.
Тем не менее, среди новых заболевших:
1055 архангелогородцев;
405 северодвинцев (60 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
152 жителя г. Котласа;
143 новых случая выявлено в Пинежском районе;
121 – в Онежском;
116 – в Вельском;
103 – в г. Коряжме;
100 – в г. Новодвинске;
по 89 – в Устьянском и Лешуконском районах;
81 – в Плесецком округе;
64 – в Каргопольском;
61 – в Приморском районе;
53 – в г. Мирном;
49 – в Холмогорском районе;
42 – в Виноградовском округе;
по 41 – в Котласском и Красноборском районах;
40 – в Мезенском районе;
34 – в Шенкурском;
29 – в Коношском;
33 – в Няндомском;
28 – в Верхнетоемском округе;
16 – в Вилегодском;
6 – в Ленском районе.