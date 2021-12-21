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Информационно-аналитический портал
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Что вам не нравится в вашей работе?

Человек проводит на работе большую часть жизни и не всегда это приносит позитивные эмоции. Недовольство работой может возникать по разным причинам: низкая зарплата, несогласие с руководством или отсутствие возможностей для развития.

Но есть и другие, менее очевидные причины, которые заставляют нас унывать при одной мысли о работе. HeadHunter предлагает поделиться мнением, что вас не устраивает на вашей работе.
Примите участие в анонимном опросе, это займет не более 5 минут.
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18 февраль 07:48 | : Будни

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