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Россияне «за» Камилу Валиеву

Выступление Камилы Валиевой женщины смотрели на работе в 2 раза чаще мужчин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

9% россиян отложили рабочие дела ради того, чтобы посмотреть выступление Камилы Валиевой на Олимпийских играх. Еще 7% следили за текстовой трансляцией в новостных выпусках на ТВ или в интернете. Каждый четвертый смотрел одиночное выступление нашей юной фигуристки позднее в записи.

Женщины смотрели прямую трансляцию проката Валиевой на работе в 2 раза чаще мужчин (13 и 6% соответственно). За текстовой трансляцией женщины также следили чуть чаще (8 и 6%).

Напомним, что российская фигуристка-одиночница Валиева стала самой скандальной спортсменкой на Зимних Олимпийских играх в Пекине (данные Google).

18 февраль 07:24 | : Будни

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