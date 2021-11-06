Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус в Архангельской области: +3031

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 3 301, госпитализировано 202 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Выздоровели 2 603 человека
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1196 архангелогородцев;
573 северодвинца (90 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
184 жителя г. Новодвинска;
123 жителя г. Котласа;
113 новых случая выявлено в г. Коряжме;
106 – в Онежском районе;
105 – в Коношском;
95 – в Плесецком округе;
88 – в Вельском районе;
83 – в Устьянском;
81 – в Холмогорском;
68 – в Котласском;
66 – в Каргопольском округе;
63 – в Приморском районе (17 из заболевших жители Соловецких островов);
61 – в Ленском;
59 – в Няндомском;
55 – в г. Мирном;
49 – в Красноборском районе;
45 – в Верхнетоемском округе;
38 – в Шенкурском районе;
30 – в Вилегодском округе;
20 – в Виноградовском.

17 февраль 17:41 | : Будни

Главные новости


Вести из Северной области. Местные против «варягов»
Шурпа твоей мечты

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (218)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20