Коронавирус в Архангельской области: +3031

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 3 301, госпитализировано 202 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Выздоровели 2 603 человека
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1196 архангелогородцев;
573 северодвинца (90 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
184 жителя г. Новодвинска;
123 жителя г. Котласа;
113 новых случая выявлено в г. Коряжме;
106 – в Онежском районе;
105 – в Коношском;
95 – в Плесецком округе;
88 – в Вельском районе;
83 – в Устьянском;
81 – в Холмогорском;
68 – в Котласском;
66 – в Каргопольском округе;
63 – в Приморском районе (17 из заболевших жители Соловецких островов);
61 – в Ленском;
59 – в Няндомском;
55 – в г. Мирном;
49 – в Красноборском районе;
45 – в Верхнетоемском округе;
38 – в Шенкурском районе;
30 – в Вилегодском округе;
20 – в Виноградовском.