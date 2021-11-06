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В этом году в Поморье построят ледовый дворец и спортивный зал

В рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта возводятся Ледовый дворец в Коряжме и спортивный зал в Каргополе. Также в этом году в Поморье будут смонтированы три площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО в Коношском, Виноградовском и Ленском районах и ФОК открытого типа в Пинежском районе. Работы идут с привлечением федерального финансирования.  

Помимо этого, в 2022 году Архангельская область получит 20 млн рублей на приобретение спортивно-технического оборудования для создания «умной» спортивной площадки. Обустроить такой круглогодичный комплекс активного отдыха планируется на базе стадиона имени В. С. Кузина в Малых Карелах.  

При этом реализация стратегии, разработанной по инициативе Президента РФ, уже показала определенные результаты. По итогам прошлого года, благодаря введенным в предыдущие годы спортобъектам, более 42% от общего числа жителей Архангельской области регулярно занимаются спортом. Следует отметить, что этот показатель выше, чем предусмотренный на 2021 год стратегией.  

– Процент систематически занимающихся физкультурой и спортом на территории Архангельской области в 2021 году составил 42,6%. Мы этот показатель к плановому перевыполнили, поэтому идем с хорошей динамикой, – рассказал министр по делам молодежи и спорту Архангельской области Андрей Багрецов. –  Промежуточная задача – достичь показателя 55% к 2024 году. А к 2030 году мы поставили хорошую и даже дерзкую задачу – привлечь в спорт 70% систематически занимающихся северян.  

Средства на развитие спортивной индустрии предусматриваются и на региональном уровне. В 2022 году запланировано создание более 20 спортивных площадок по всей Архангельской области за счет областной субсидии. Это позволит обеспечить спортивную инфраструктуру в шаговой доступности в 14 муниципальных образованиях региона.  

По информации регионального министерства по делам молодежи и спорту, открытие новых спортобъектов позволяет дополнительно привлечь от пятисот до шестисот жителей Архангельской области к систематическим занятиям спортом.  

Отметим, что по всей стране мероприятиями стратегии в 2022 году запланировано открытие 145 спортивных объектов. В начале февраля об этом рассказал Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

17 февраль 11:42 | : Будни

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