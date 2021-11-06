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Осужденных котласской колонии отучают от пьянства и наркомании

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) прошел выпуск  пятого курса по  реализации   ведомственной  программы  социально-психологической  работы    в  отношении  лиц,  имеющих  алкогольную  и наркотическую  зависимости.

С октября 2019 года психологи учреждения во взаимодействии с сотрудниками заинтересованных служб проводят с отбывающими наказание работу по повышению их мотивации на отказ от употребления психоактивных веществ.  За это время курс прошли 28 осужденных и по его окончании получили сертификаты. Данные занятия рассчитаны на четыре месяца.  

Пятая группа начала работу в октябре прошлого года. За  это время ее участники не только прослушали лекции и просмотрели мотивирующие фильмы, также для них были организованы тренинги по формированию устойчивых навыков по отказу от ПАВ.  По окончании  этого социально-психологического курса четверо осужденных получили сертификаты. 

17 февраль 11:21 | : Будни

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