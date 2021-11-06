Осужденных котласской колонии отучают от пьянства и наркомании

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) прошел выпуск пятого курса по реализации ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимости.
С октября 2019 года психологи учреждения во взаимодействии с сотрудниками заинтересованных служб проводят с отбывающими наказание работу по повышению их мотивации на отказ от употребления психоактивных веществ. За это время курс прошли 28 осужденных и по его окончании получили сертификаты. Данные занятия рассчитаны на четыре месяца.
Пятая группа начала работу в октябре прошлого года. За это время ее участники не только прослушали лекции и просмотрели мотивирующие фильмы, также для них были организованы тренинги по формированию устойчивых навыков по отказу от ПАВ. По окончании этого социально-психологического курса четверо осужденных получили сертификаты.