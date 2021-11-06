Болеем, но лечимся. Последняя сводка с коронавирусного "фронта" Поморья

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 3 361 человек. Госпитализировано 198 пациентов с COVID-19. Выздоровели 2 542.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
— На протяжении недели, за исключением выходных дней, ежедневно выписываются с больничных от полутора до двух с половиной тысяч человек. Это говорит о том, что абсолютное большинство тех, кто заболел 7-10 дней назад, благополучно прошли лечение и выздоровели. И это не может не радовать, ведь если обратиться к периоду весны 2020 года, когда мы только столкнулись с коронавирусом, выздоровление зачастую проходило не так легко, и на лечение требовалось значительно больше времени, – отметил глава областного минздрава Александр Герштанский.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1315 архангелогородцев;
712 северодвинцев (121 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 166 жителей г. Коряжмы;
114 жителей г. Котласа;
113 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
102 – в Плесецком округе;
по 91 – в г. Мирном и Приморском районе (17 из заболевших – жители Соловецких островов);
90 – в Вельском районе;
по 58 – в Виноградовском округе и Онежском районе;
53 – в г. Новодвинске;
51 – в Шенкурском районе;
49 – в Холмогорском;
44 – в Каргопольском округе;
42 – в Красноборском районе;
по 40 – в Коношском и Няндомском районах;
36 – в Ленском районе;
30 – в Вилегодском округе;
28 – в Котласском районе;
21 – в Верхнетоемском округе;
15 – в Мезенском.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Египет, и у жителя Астрахани, приехавшего в Архангельскую область.