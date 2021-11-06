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"Штыком" по гиподинамии. Готовится переход по маршруту Архангельск-Мудьюг

Участие в патриотической акции примут любители и профессионалы лыжного и снегоходного спорта. Организаторы рейда планируют возродить некогда популярную традицию зимних походов на остров Мудьюг.

– Мы хотим не только напомнить жителям Архангельска и области о трагических событиях столетней давности, но и привлечь общественное внимание к состоянию мемориального комплекса, который сегодня находится в катастрофическом состоянии. Это во всех смыслах уникальный объект – мемориал на месте одного из первых в мире концентрационных лагерей. Подобного нет ни в России, ни в странах ближнего Зарубежья, – рассказал директор АНО «Победа», начальник штаба мемориальной команды «Штык Решает» Игорь Слободянюк.

Акция начнётся в 10.00 у обелиска Жертвам Интервенции на Красной пристани в Архангельске и завершится у обелиска Жертвам Интервенции на острове Мудьюг. Лыжники отправятся на остров из Лапоминки в 8.00. Участие в рейде могут принять все желающие.

Рейд «Факел Памяти» проводится при поддержке Правительства Архангельской области, Российского военно-исторического общества, отряда специального назначения Росгвардии «Ратник».

«Где ШТЫК – там ПОБЕДА!».

 

16 февраль 11:38 | : Будни

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