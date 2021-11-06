Архангельский священник: На Сретение все становится ясно

Размышления архангельского клирика Дмитрия Костюченко о сути этого церковного праздника:
- О нем сообщает только один из четырех евангелистов, византийский император Юстиниан в 553 году закрепил его в ранге общецерковного торжества, художники Возрождения посвятили ему изящные картины, а поэт Бродский в феврале 1972 года написал известные строки, вложив в евангельский сюжет особое ощущение времени. Сретение Господне — один из 12 самых значимых церковных праздников в году, всегда отмечается 15 февраля, на сороковой день после Рождества Христова.
Сретение переводится как «встреча», в этот праздник мы вспоминаем встречу, описанную святым апостолом и евангелистом Лукой. В сороковой день по рождению Христа Пресвятая Богородица с праведным Иосифом принесли Его в храм Иерусалима, исполняя предписание Закона. К Святому семейству подошел глубокий старик по имени Симеон. Это был один из 70 ученых, которые переводили Священное Писание с еврейского на греческий. Очень давно он посчитал ошибочной фразу «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» и хотел исправить «дева» на «жена». Симеону явился ангел и сказал, что он не умрет, пока не увидит своими глазами Младенца и не убедится в точности пророчества. С тех пор праведник ждал рождения Мессии.
Встреча всей его жизни состоялась. Взяв на руки Иисуса, Симеон произнес известные нам слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк.2:29-32).
Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: «Лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:35).
Вслед за Симеоном к родителям подошла старая вдовица Анна, «которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем (Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2:37, 38).
—Эта евангельская история необычна, событие Священной истории раскрывается с множеством человеческих подробностей, поэтому сюжет Сретения стал близок творцам эпохи Возрождения, — рассказывает настоятель храма Сретения Господня в Заостровье священник Димитрий Костюченко. — Например, Симеон старческими руками берет Младенца, держит Его. Когда я читаю это, мне становится тепло, для меня это важно, я представляю, как сам держу ребенка и что при этом чувствую. Мы видим, что Симеон непростой человек, на нем, как читаем в Евангелии, почивал Дух Святой. Новый Завет только начинается, а на человеке уже Дух Святой. Подобных ситуаций и в Новом Завете мало, а в Ветхом тем более.
Симеон засомневался в Слове Божием, за что был «наказан» долгой жизнью, за время которой умерли все его сверстники. Наказание — это поучение. Бог милостив, и сомнение Симеона увенчалось уверенностью во спасении. Иосиф Бродский передает это известными строками:
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
— Симеон узрел свет. Христос — это Свет Неприступной Славы Отца Небесного, Свет Невечерний — продолжает отец Димитрий. — Старец, завершив свою долгую жизнь, идет не в темный шеол, куда отправлялись души всех умерших до Христа, он идет, встретившись со Светом Царствия Божия. «Видели очи мои спасение Твое», — сказал Симеон. Это важно: не кто-то явился с неба и сказал, а человек сам увидел. Увидеть истину каждый из нас может только сам, своими очами, для этого нужно что-то сделать, подождать, пострадать, приложить усилия. Мы помним, что и сомнение Фомы рассеялось, лишь когда он сам узрел раны Спасителя. Человек и Бог — две личности. Христос идет к человеку, но и человек должен ответить, сам должен пойти и узреть истину.
Спасение, увиденное Симеоном, как мы читаем у евангелиста Луки, Бог уготовал «пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».
— Здесь важно то, что Бог спасет все народы, а не отдельные этносы, — отмечает священник Димитрий. — Древние пророки писали, что соберутся к Горе Божией все народы земные, апостолы потом будут проповедовать христианство как всеобщую религию. Спасение для всех противопоставлено узости этнической иудейской религии, которая замкнута в себе. Бог уготовал спасение всех народов, которые обратятся к Нему.
Иосиф с Матерью удивились сказанному о Младенце. Как видим, в евангельском тексте нашлось место для отражения эмоционального состояния родителей. Они удивились тому, что уже не первый человек говорит о Христе, хотя Он Младенец. Сначала пастухи во время Рождества, потом Симеон, затем пророчица Анна, которая «подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Младенец ничего не делает, Ему лишь сорок дней, но вокруг Него уже закручиваются события Священной истории, и текст пропитан ожиданием и надеждой, на которые мы слышим ответ в пророчестве Симеона Деве Матери: «Лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Господь откроет сердца людей, это мы увидим в последующих евангельских событиях.
Чудеса для недостойных
— Сретение — это встреча Бога и человека, и ветхого и нового, младенца и старца, сомнения и уверенности, страха неизвестности и светлой надежды. В Сретении мы впервые видим человеческое восприятие Христа. Не ангелы сказали людям о Нем, а люди сами заговорили о Богочеловеке, — продолжает священник Димитрий. — Сретение — это когда вопрошающий или сомневающийся, подобно Симеону, может найти ответы на вопросы, которые он ставит. Но найти он может лишь по вере, Духом Святым. Ты ждешь, ты сомневаешься, быть может, уже отчаялся…и вдруг внезапно всё становится ясным и простым, всё решается с очевидностью, здесь и сейчас. Для меня это праздник исполнения чаяний, внезапного и неожиданного.
Ждем ли мы, церковные люди, исполнения надежд? Наша вера питается чудесами? Отец Димитрий отвечает:
— Наша вера очень слаба, и это легко проверить разными способами. Разве мы живем по вере? Доверяем воле Божией? Нет. Мы многого боимся, просто сходим с ума от страхов. Люди, верующие во Христа, чего или кого должны бояться? Просто мы не до конца осознали свою веру, это нормально, замечательно, что мы такие, мы учимся, среди нас много сомневающихся, зачастую не видящих дальше собственного носа. Но все чего-то ждут: благодати Христовой, изменения своей жизни.
Верим в чудеса, и они случаются, продолжает священник:
— У нас в заостровском храме возникли сложности с деньгами, нужно было делать пожарную сигнализацию, для закупки материалов требовалась нереальная для нас сумма. На день святителя Спиридона Тримифутского я решил сугубо молиться, не знал, куда обратиться и кого еще просить о помощи. Прошло недели две, и нам положили в ящик для пожертвований такую сумму, которая покрыла все необходимые расходы. Есть и другие подобные истории в моей жизни, когда вроде бы в простых бытовых историях раскрывается вера, Господь помогает и укрепляет через доступные для нас пути. В некий момент, когда определит Господь Бог, мы получим просимое. Это зачастую происходит неожиданно, но обязательно будет понятно, что это действие Бога. Мы все недостойны чудес, но иногда они с нами происходят.
Сретение с собою пятилетним
По словам отца Димитрия, праздник Сретения не был близок ему до того, как его определили служить в Сретенском храме Заостровья:
— Когда служишь там, где на каждой Литургии поют тропарь и кондак Сретения, невольно возвращаешься к этому событию. Я погрузился в эту тематику, в это Евангелие. До этого служил в Вельском районе, в Ильинском соборе Архангельска, в храме Иоанна Кронштадтского в университете, в Никольском храме Северодвинска, но именно заостровский храм для меня стал местом встречи с собой. Когда меня назначили, моя мама, узнав об этом, сказала: А помнишь, как мы с тобой пятилетним в 1989 году ездили в этот храм на экскурсию?
— Я помню, что мы из родного Северодвинска ездили в белый храм с синим куполом, — продолжает священник. — Но мне казалось, что это был Ильинский храм, он так в прежние годы выглядел. Когда на втором курсе университета принял решение креститься, меня однокурсница Оля спросила, где я хочу принять таинства, я ответил, что в Ильинском храме. Там и крестился. А потом мама мне сказала, что ездили мы не в Ильинский собор, в Заостровье. Это был первый храм, с которым я встретился в своей жизни. Там именно та лестница из моих детских воспоминаний...кладбище и белый храм с синим куполом. Та встреча посеяла в моей душе большие зерна. В этой церкви я с пяти лет. Хоть крестили меня в Ильинском соборе, но Господь Бог вернул меня в тот храм, где я был с детства.
Сейчас Сретенский храм открыт для всех, паломникам проводят экскурсии. Церковь в Заостровье — место встречи с Богом, старинным искусством и историей родного края. Отец Димитрий приглашает всех желающих, будет рад гостям. Может быть еще один будущий настоятель этой старинной церкви впервые откроет для себя красоту Православия, впервые ступив под своды Сретенского храма.
(по материалам Архангельской епархии)