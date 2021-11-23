ЦУР информационно помогает убирать снег в Архангельской области

За прошедшую неделю специалисты Центра управления регионом обработали 71 жалобу на подрядные организации, убирающие пешеходные дорожки и проезжие части от снега. Наибольшее количество подобных сообщений – 15 инцидентов – поступило от жителей областного центра.
Так, жительница Соломбальского округа сообщила о том, что после уборки снега подрядчиком оставлен снежный вал возле магазина, расположенного на Никольском, 92. Информация была выявлена сотрудниками ЦУР с помощью системы «Инцидент Менеджмент» и направлена городской администрации.
Для первичного ответа исполнителю потребовалось менее часа. Представитель администрации сообщил, что подрядной организации поставлена задача снег с тротуаров прижимать в сторону проезжей части, информация о некачественной работе доведена до руководства компании. Вечером того же дня проблема была решена, администрация представила подтверждающие фотографии.
Отметим, что сообщения о некачественной работе также поступали из Няндомского района, города Северодвинска и Пинежского района. От жителей этих муниципальных образований сотрудники ЦУР обработали 10, 8 и 7 сообщений соответственно. Единичные подобные жалобы обработаны от жителей других населенных пунктов. По каждому из инцидентов информация доведена до подрядчика, который, в свою очередь, устраняет недоработки.