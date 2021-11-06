Митрополит Корнилий: В смирении - сила

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 февраля, в неделю о мытаре и фарисее, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.
Владыке сослужили городские клирики, пел архиерейский хор.
По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.
- Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
Скоротечная река нашей жизни принесла нас к подготовительным неделям пред святым Великим постом. Сегодня Святая Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение, в котором апостол и евангелист Лука повествует о том, как Господь наш Иисус Христос изрек притчу о мытаре и фарисее.
Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей — это человек, который знал Священное Писание наизусть и старался жить так, как учит Священное Писание. По ветхозаветным временам казалось, что это был святой человек. Мытарь — это сборщик налогов в пользу Римского государства, их ненавидели иудеи, даже существовала такое изречение: «Будет тебе яко язычник и мытарь». Мытари ассоциировались с язычниками, с которыми иудеи не имели никакого общения. Два этих человека молились в храме. Фарисей молился так: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, видел перед собой пол, обливал его слезами покаяния, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Милостив буди мне, грешному!» Господь в окончание сей притчи говорит о том, что мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели фарисей: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Молитва мытаря была принята Богом, а гордая молитва фарисея была отвергнута. Господь принимает смиренную молитву каждого приходящего к Нему, а тот человек, который с гордостью обращается к Богу, конечно же, будет отвергнут. Наипаче в фарисейской молитве мы видим осуждение ближнего: он говорит, что он не такой, как прочие, не такой, как мытарь, который стоит у дверей храма Божия.
Священное Писание говорит нам такие сакраментальные слова: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Если мы с вами будем смиренны и немногословны в нашей молитве, будем видеть свои грехи, осуждать себя паче всех людей, видя свои грехопадения, будем просить милости и прощения у Бога, то такая молитва будет услышана Богом, и Господь оправдает всякого человека, кто со смиренной молитвой будет просить у Него прощения.
Некая боголюбивая душа вознеслась пред Богом за свои добрые дела, и для того, чтобы эта душа не погибла, Господь благословил ей в тонком сонном видении узреть, как огромный двор монастыря заполнен народом, и все сказали «идет», и толпа расступилась, и шел Христос Спаситель даже до храма Божия. Остановившись возле храма, Господь из толпы народа стал призывать к Себе людей. И тот человек, который сподоблялся Богообщения, отходил от Господа в лучах солнечных, как бы принимая некий Божественный свет. Эта душа думала, что наверное сейчас призовет ее Господь, ведь она сделала так много дел, имела святую жизнь, но Господь не обратил на нее никакого внимания. Когда эта душа поняла, что отвергнута Богом, она упала средь толпы и стала со слезами просить и молить Спасителя: «Господи, не отвергай меня, грешного окаянного человека, я недостоин по своим грехам воззреть на Тебя, но надеюсь на Твою милость и Твое милосердие». Тотчас Господь воззрел на нее и сказал: «С таким смирением надо подходить ко Мне и обращаться».
Возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами стоим в храме Божием и молимся Господу Богу, беседуем с нашим Творцом. Святой пророк псалмопевец Давид говорит такие замечательные слова: «Да усладится Тебе беседа моя». Как мы зачастую беседуем с Господом Богом? Порою бывает, сухо, торопливо, рассеянно, иногда не хотим беседовать с Богом, иногда вообще за сутки не находим несколько минут, чтобы помолиться Господу Богу! Все 24 часа в сутки мы заботимся только о бренном теле, не думая о душе, даже когда настает вечер, мы говорим себе, что мы устали и завтра тотчас начнем молитву, но этого не происходит. Святитель Иоанн Златоуст говорит такие слова, что завтра не будет конца.
Иногда мы вроде бы стоим в храме, совершается богослужение, но мы только телом пребываем в церкви, а духом далеко за ее стенами. Все дела переделаем во время богослужения. Прозорливый святой Христа ради юродивый Василий выходящему из храма царю сказал: «Сегодня, государь, было два человека в церкви, один старичок молился и один отрок». Царь возразил, ибо храм был переполнен народом. «Нет, никто из них не был в храме», — ответил юродивый. «А где же был я!?» — в недоумении спросил государь. «А ты, государь, всю обедню строил дворец на Воробьевых горах». Действительно этот государь мыслями был занят строительством своего нового дворца, а в храме Божием пребывал лишь телом.
По примеру смиренного мытаря обратимся и мы, возлюбленные братья и сестры, со смиренной молитвой к Господу Богу! Будем не только устами произносить молитвы, но от чистого сердца, от всей души и от всего помышления будем чаще обращаться к Господу со словами евангельского мытаря, которого оправдал Господь: «Боже! Милостив буди мне, грешному» во веки веков. Аминь!
С праздником воскресного дня поздравляю всех вас!
(по материалам Архангельской епархии)