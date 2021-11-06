Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В России День святого Валентина резко теряет популярность

Популярность Дня святого Валентина продолжает снижаться. В этом году праздновать его будут только 12% россиян — вчетверо меньше, чем 15 лет назад. Тем не менее каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях, подарит своей возлюбленной цветы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году только 12% россиян собираются отмечать День святого Валентина, 78% проигнорируют его. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16%) и женщин (14% против 11% среди мужчин).

День влюбленных пришел в Россию в 1990-х, однако уже на протяжении 15 лет его популярность неуклонно снижается. Если в 2007 году праздник отмечал каждый второй россиянин, то уже в 2009-м — только 40%, а в 2021-м — лишь 13%.

Тем не менее каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях (33%), в День святого Валентина собирается подарить любимой женщине цветы. Готовность порадовать букетом свою «вторую половину» зависит от возраста: если среди мужчин до 34 лет это сделает каждый второй (50%), то среди респондентов старше 45 — только каждый четвертый (27%). В этом году купить цветы для возлюбленной 14 февраля планирует на 5 п.п. меньше мужчин, чем в прошлом. Подарков тоже будет меньше.

14 февраль 06:16 | : Будни

Главные новости


Шурпа твоей мечты
Жёлтая русалка

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (170)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20