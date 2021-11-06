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Какая боль! 3521 новый помеченный COVID-19 в Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 3 521 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Выздоровели 2044 человека.

Госпитализированы 152.

— Мы не снижаем темпы тестирования на новую коронавирусную инфекцию: продолжают работу все шесть центров экспресс-тестирования – в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коряжме и поселке Октябрьский Устьянского района, тесты заболевшим гражданам выполняются и при выезде врачей на дом, - отметил глава областного минздрава Александр Герштанский.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1517 архангелогородцев;
632 северодвинца (184 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 326 жителей г. Новодвинска;
315 новых случаев выявлено в г. Котласе;
139 – в Пинежском районе;
87 – в Плесецком округе;
61 – в Котласском районе;
55 – в Коношском;
50 – в Няндомском;
49 – в Холмогорском;
43 – в Красноборском;
39 – в Каргопольском округе;
32 – в г. Коряжме;
31 – в Приморском районе (16 из заболевших – жители Соловецких островов);
по 29 – в г. Мирном и Шенкурском районе;
28 – в Устьянском районе;
20 – в Ленском;
11 – в Вилегодском округе;
9 – в Верхнетоемском районе;
7 – в Онежском;
по 5 – в Лешуконском и Мезенском районах;
2 – в Вельском районе. 

13 февраль 15:16 | : Будни

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