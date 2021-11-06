"Вы сотворили невероятное". Губернатор Цыбульский поздравил Большунова с вторым олимпийским золотом

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских зимних играх-2022 в Китае состоялась мужская эстафета, участники которой преодолели четыре этапа по десять километров. Наши спортсмены впервые за последние 42 года выиграли эстафету.
Команда Олимпийского комитета России, в составе которой выступили Алексей Червоткин, Денис Спицов, Сергей Устюгов и спортсмен Архангельской области Александр Большунов, стала победителем Олимпийских игр-2022.
— Российские лыжники продолжают творить невероятное на Олимпиаде в Пекине! Фантастика! Огромный отрыв от соперников и еще одна золотая медаль у нашей сборной, – отметил на своих страницах в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. – Наши мужчины вместе с Александром Большуновым с отрывом в целую минуту стали лидерами эстафеты. Не оставили соперникам никаких шансов. Такие результаты, конечно, восхищают. Ребята, вы творите историю! Страна ждала этого момента 42 года! Гордимся!
До этого последний раз россияне выигрывали эстафету на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Тогда победили Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.