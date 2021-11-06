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Всемирный день радио: что по деньгам?

В преддверии Всемирного дня радио, который отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года, эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали российский рынок труда и выяснили, какие специалисты наиболее востребованы в радио-сфере, а также сколько им готовы платить.   

В целом по стране за 2021 год работодатели разместили почти 1 200 вакансий, связанных с радио-сферой, что на 34% больше, чем в 2020 году. При этом уже с начала 2022 года российским компаниям, связанным с радиовещанием, потребовалось более 200 специалистов самых разных профилей для работы на радио и связанной с этой сферой. По сравнению с началом 2021 года спрос на «радийщиков» вырос на 85%.

В топ наиболее востребованных специалистов для работы на радио по состоянию на начало текущего года входят: менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, радиоведущий, инженер средств радио и телевидения, редактор радио, продюсер.

Интересно, что средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для востребованных специалистов разнится. Так, наиболее высокие ставки предлагают менеджерам по продажам на радио (до 50 000 рублей в среднем по стране). На втором месте по уровню зарплат технические специалисты, обслуживающие радио, им в среднем предлагают до 38 000 рублей в месяц. На третьем месте с более низкими зарплатными предложениями оказались радиоведущие, в среднем по стране им готовы платить до 30 000 рублей в месяц.

Что же касается соискателей, то они тоже в достаточной мере заинтересованы в работе на радио, и в большей степени, судя по данным резюме, хотят связать свою жизнь с радио-сферой соискатели в среднем возрасте от 25 до 36 лет. В среднем желающие работать на радио россияне хотят получать до 50 000 рублей, что на 38% выше, чем средние предложения работодателей из радио-сферы (порядка 36 200 рублей в среднем по стране).

Больше всего желающих работать в радио-отрасли живет в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Самарской области, а также в Пермском крае. Чаще всего для работы на радио россияне выбирают профессии режиссера, корреспондента, редактора, а также технических специалистов, обслуживающих радио-сферу.

Рейтинг актуальных вакансий для работы на радио, СЗФО:

  • Менеджер по продажам рекламы на Радио Рекорд, до 80 000 руб. до вычета налоговhttps://spb.hh.ru/vacancy/52218234, Санкт-Петербург
  • Менеджер по медиапланированию и баингу рекламных кампаний на радио, https://spb.hh.ru/vacancy/51082266, Санкт-Петербург
  • Менеджер по продажам рекламы на Радио "ПИТЕР ФМ", от 60 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50825956, Санкт-Петербург
  • Специалист средств радио и телевидения, до 35 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50763680, Мурманск
  • Электромеханик средств радио и телевидения, от 33 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52117042, Псков
  • Специалист по работе с клиентами на "ДОРОЖНОЕ РАДИО", от 35 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52097206, Калининград
  • Специалист по организации коммерческих проектов на радио и ТВ, до 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51966681, Архангельск
13 февраль 10:42 | : Будни

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