Всемирный день радио: что по деньгам?

В преддверии Всемирного дня радио, который отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года, эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали российский рынок труда и выяснили, какие специалисты наиболее востребованы в радио-сфере, а также сколько им готовы платить.
В целом по стране за 2021 год работодатели разместили почти 1 200 вакансий, связанных с радио-сферой, что на 34% больше, чем в 2020 году. При этом уже с начала 2022 года российским компаниям, связанным с радиовещанием, потребовалось более 200 специалистов самых разных профилей для работы на радио и связанной с этой сферой. По сравнению с началом 2021 года спрос на «радийщиков» вырос на 85%.
В топ наиболее востребованных специалистов для работы на радио по состоянию на начало текущего года входят: менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, радиоведущий, инженер средств радио и телевидения, редактор радио, продюсер.
Интересно, что средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для востребованных специалистов разнится. Так, наиболее высокие ставки предлагают менеджерам по продажам на радио (до 50 000 рублей в среднем по стране). На втором месте по уровню зарплат технические специалисты, обслуживающие радио, им в среднем предлагают до 38 000 рублей в месяц. На третьем месте с более низкими зарплатными предложениями оказались радиоведущие, в среднем по стране им готовы платить до 30 000 рублей в месяц.
Что же касается соискателей, то они тоже в достаточной мере заинтересованы в работе на радио, и в большей степени, судя по данным резюме, хотят связать свою жизнь с радио-сферой соискатели в среднем возрасте от 25 до 36 лет. В среднем желающие работать на радио россияне хотят получать до 50 000 рублей, что на 38% выше, чем средние предложения работодателей из радио-сферы (порядка 36 200 рублей в среднем по стране).
Больше всего желающих работать в радио-отрасли живет в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Самарской области, а также в Пермском крае. Чаще всего для работы на радио россияне выбирают профессии режиссера, корреспондента, редактора, а также технических специалистов, обслуживающих радио-сферу.
Рейтинг актуальных вакансий для работы на радио, СЗФО: