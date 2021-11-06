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Россияне пренебрежительно относятся к КПД своих коллег по работе

Среднестатистический россиянин оценивает свой коэффициент полезного действия на работе на 84%, КПД коллег, выполняющих те же обязанности, — ниже 70%. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Физики говорят, что КПД в 100% в природе не встречается, но каждый четвертый россиянин уверен, что на работе выжимает энергии больше, чем потребляет (27%). В среднем же россияне оценивают свой личный коэффициент полезного действия на работе в 84%.

КПД коллег россияне оценивают на 15% ниже, чем собственный: в среднем на 69%. И лишь каждый одиннадцатый утверждает, что коллеги работают с эффективностью свыше 100%.

КПД гидротурбины ГЭС — 93—95%. Мужчины оценивают свой КПД в среднем на 82%, женщины — на 88%. КПД коллег и женщины, и мужчины оценивают примерно одинаково: на 68 и 69% соответственно. Чуть лояльнее к сослуживцам лишь россияне старше 45 лет: КПД коллег они оценивают в среднем на 73%. Россияне до 34 лет критичны и к себе, и к коллегам: личный КПД они оценивают в среднем на 82%, КПД сослуживцев — на 66%.

13 февраль 06:58 | : Будни

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