Коронавирус в Архангельской области: +3920

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 3 920 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Выздоровели 2436 человек.
Госпитализировано 206 пациентов.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1 430 архангелогородцев;
608 северодвинцев (184 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 259 жителей г. Котласа;
225 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
147 – в г. Коряжме;
120 – в Коношском районе;
117 – в Онежском;
107 – в Плесецком округе;
100 – в Котласском районе;
93 – в Устьянском;
87 – в Каргопольском округе;
85 – в Няндомском районе;
84 – в Виноградовском округе;
76 – в Вельском районе;
71 – в Лешуконском;
63 – в г. Мирном;
53 – в Шенкурском районе;
37 – в Приморском (один из заболевших – житель Соловецких островов);
по 35 – в Вилегодском округе и Холмогорском районе;
33 – в Ленском районе;
26 – в Красноборском районе;
16 – в Верхнетоемском округе;
13 – в Мезенском районе.