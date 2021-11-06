Губернатор Цыбульский поздравил архангельскую лыжницу с олимпийским золотом

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских зимних играх-2022 в Китае состоялась женская эстафета 4 х 5.
Команда Олимпийского комитета России в составе лыжницы Архангельской области Натальи Непряевой, а также Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Вероники Степановой – победитель Олимпийских игр-2022.
— Ещё одно золото в Пекине – у сборной России. Женская команда в составе с нашей Натальей Непряевой одержала победу в эстафете! – написал в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. – Это первое золото в женской эстафете на Олимпийских играх у нашей сборной с 2006 года. Девушки – героини! Отвоевали победу на финише, вот это сила! Поздравляю наших спортсменок!