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День святого Валентина: женщины скуповаты на подарки

Дарить подарки на 14 февраля в этом году планирует лишь каждый третий россиянин, мужчины потратят больше женщин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Только 1 из 3 россиян собирается дарить подарки на День святого Валентина в этом году — минимальное количество с 2019 года. Чаще всего подарки готовят для своих вторых половин, причем мужчины дарят подарки чаще женщин и тратят больше.

Так, на подарок жене в этом году среднестатистический муж потратит 2800 руб. Мужчины, состоящие в незарегистрированных отношениях, щедрее: их презенты девушкам в среднем стоят 3200 руб. Подарки мужьям от жен и молодым людям от их девушек в этом году по цене вышли одинаковыми: в среднем по 2000 руб. Как мужчины, так и женщины моложе 34 лет закладывают на подарки к 14 февраля больший бюджет, чем более зрелые россияне.

По сравнению с прошлым годом, бюджеты на подарки чуть выросли, и только на любимых мужчин незамужние женщины потратят примерно столько же, сколько и в 2021-м.

Среди жителей пяти мегаполисов самые дорогие подарки на День святого Валентина дарятся в Москве: на знаки внимания для жен мужья здесь тратят в среднем 2900 руб., парни покупают девушкам подарки по цене около 3300 руб., жены — мужьям за 2200 руб., девушки — парням за 2300 руб. На втором месте — Санкт-Петербург: здесь мужчины тратят меньше на 300—400 руб., женщины — на 600 руб. В Екатеринбурге расходы практически те же, что и в Северной столице, в Казани и Новосибирске — чуть ниже.

12 февраль 07:26 | : Будни

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